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Удар РФ по центру Херсона: в ОВА уточнили количество погибших и раненых

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Удар РФ по центру Херсона: в ОВА уточнили количество погибших и раненых

Обстрел Херсона / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Враг продолжает терроризировать мирное население.

После обеда российские войска нанесли удар по центру Херсона по ствольной и реактивной артиллерии. К сожалению, два человека погибли, еще 10 – получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В Херсонской ОВА показали последствия вражеских обстрелов и уточнили количество раненых

В Херсонской ОВА показали последствия вражеских обстрелов и уточнили количество раненых

Подробности

Как детализировали в ОВА, уничтожены или повреждены:

  • 8 автомобилей, среди них одна "скорая";
  • административное здание;
  • больница;
  • не менее 15 домов.

"Этими ударами россияне оборвали жизнь двух человек. По уточненной информации, еще десять – ранены", – подчеркнул Прокудин.

Так, 44-летняя женщина и 47-летний мужчина получили легкие травмы. У женщины 57 лет – острая реакция на стресс и ожог спины.

"В результате удара по больнице пострадали две медработницы, 24 и 41 год, а также 81-летний пациент медучреждения. У всех – минно-взрывные травмы", – подытожили в ведомстве.

Напомним, оккупационные войска России устроили массированный обстрел Херсона днем 13 ноября. Россияне обстреляли одну из больниц города.

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Дата публикации
Просмотры
1069
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