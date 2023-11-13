ВСУ умело сбили 5 российских беспилотников на юге (видео)

4 беспилотника уничтожены в Херсонской области и 1 – в Николаевской области.

На Южном направлении бойцы Херсонской зенитной ракетной бригады сбили 5 российских разведывательных беспилотников.

Об этом передают в воздушных силах ВСУ.

Так, 13 ноября было уничтожено:

3 "Мерлин-ВР"

2 "Орлан-10"

4 беспилотника уничтожены в Херсонской области и 1 – в Николаевской области.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

На видео украинские защитники показали сбивание российского вражеского беспилотника "Орлан-10".