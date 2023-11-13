ВСУ умело сбили 5 российских беспилотников на юге (видео)

4 беспилотника уничтожены в Херсонской области и 1 – в Николаевской области.
На Южном направлении бойцы Херсонской зенитной ракетной бригады сбили 5 российских разведывательных беспилотников.
Об этом передают в воздушных силах ВСУ.
Так, 13 ноября было уничтожено:
- 3 "Мерлин-ВР"
- 2 "Орлан-10"
4 беспилотника уничтожены в Херсонской области и 1 – в Николаевской области.
На видео украинские защитники показали сбивание российского вражеского беспилотника "Орлан-10".
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили третью суперредкую систему РЭБ россиян "Свет-КУ".
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