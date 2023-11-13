Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ умело сбили 5 российских беспилотников на юге (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
239
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ умело сбили 5 российских беспилотников на юге (видео)

Сбитый российский беспилотник "Орлан"/Фото иллюстративное: ДШВ ВСУ

4 беспилотника уничтожены в Херсонской области и 1 – в Николаевской области.

На Южном направлении бойцы Херсонской зенитной ракетной бригады сбили 5 российских разведывательных беспилотников.

Об этом передают в воздушных силах ВСУ.

Так, 13 ноября было уничтожено:

  • 3 "Мерлин-ВР"
  • 2 "Орлан-10"

4 беспилотника уничтожены в Херсонской области и 1 – в Николаевской области.

© Командование Воздушных Сил ВСУ
Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

На видео украинские защитники показали сбивание российского вражеского беспилотника "Орлан-10".

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
239
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация