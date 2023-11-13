Воин ВСУ спас "боевого украинского сокола": видео

Украинский боец на юге спас птицу. Бедняга повисла на растяжке. Воин выходил птичку, и она временно поселилась в блиндаже. Птица оказалась сойкой обычной, но спаситель в шутку называет ее "боевым украинским соколом".

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины и обнародовали видео.

"Во Всемирный день доброты, который отмечается ежегодно 13 ноября, воины на юге спасли осаровательную птицу. Потому что юг – это всегда тепло – или солнышка, или души. Добро спасет мир, потому что оно заложено в человеческой природе. Следовательно, творить добро может каждый. У людей, которые делают добрые дела каждый день, лучший иммунитет, они меньше болеют. Врачи объясняют это повышением уровня лимфоцитов и расширением кровеносных сосудов, что улучшает работу сердца. Также они зафиксировали повышение уровня серотонина и эндорфинов, которые помогают быстрее справляться со стрессом", — говорится в сообщении под видео.

Военный ВСУ спас "боевого украинского сокола"

Напомним, в результате утреннего удара россиян по Киевщине 11 ноября в Центре спасения диких животных сильно пострадала тигрица по кличке Тигрюля. Она от шока ударилась о решетку вольера, упала и не могла подняться.

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