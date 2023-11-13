"Безопасное небо" от Тимоти Снайдера – United24 и ИнтерХим

1 ноября 2023 года профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер через фандрайзинговую платформу United24 объявил сбор на систему ситуационного оповещения Воздушных сил ВСУ для защиты украинских городов от террористических атак.

«Безопасное небо» – система сенсоров идентификации воздушных целей, разработанная в Украине. Она способна обнаруживать воздушные цели даже на малых высотах и прогнозировать их маршрут для дальнейшей нейтрализации. Благодаря искусственному интеллекту система прогнозирует, откуда могут возникнуть следующие угрозы.

В тестовом режиме система эффективно показала себя против крылатых ракет и БПЛА типа Shahed 136. В ходе испытаний в 11 регионах Украины она безошибочно обнаружила 100% воздушных угроз.

По подсчетам специалистов, для эффективной защиты Украины требуются 13 500 сенсоров. Цель объявленного профессором сбора – собрать 950 000$ на первых 2500 сенсоров.

Одним из первых и весомых доноров проекта стала украинская фармацевтическая компания "ИнтерХим" — постоянный партнер платформы United24, направив на "Безопасное небо" 2 000 000 грн в первый день сбора.

Всего за время полномасштабного вторжения украинский производитель лекарственных средств направил около 200 000 000 грн на помощь Вооруженным силам и пострадавшим в результате войны. В частности, около 10 000 000 грн направлено на инициативы амбассадоров платформы.

Как отмечает генеральный директор “ИнтерХим” Анатолий Редер, ПВО и системы раннего выявления это одно из приоритетных направлений для усиления:

«С начала полномасштабного вторжения мы решили не отказывать ни одному военному подразделению, волонтерскому объединению или благотворительному фонду. Среди почти 50 подразделений, которым мы непосредственно помогаем, многие принадлежат к Воздушным силам ВСУ. Постоянно поддерживая ПВО Юга, мы хорошо понимаем важность подобных инициатив, поэтому присоединились к сбору сразу по запросу представителей платформы».

К сбору средств присоединились также известные коллеги Тимоти Снайдера – профессор Стэнфорда Фрэнсис Фукуяма, профессор Кембриджа Рори Финнин и профессор Гарварда Сергей Плохий. Сам историк, который больше года является послом платформы, отмечает:

«Несомненно, что Россия снова будет наносить удары по гражданской инфраструктуре. Нужно быть готовыми к зиме на уровне всей страны. Вместе мы можем создать “Safe Skies” над Украиной и защитить как инфраструктуру, так и гражданское население от террористических атак».