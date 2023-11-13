“Безпечне небо” від Тімоті Снайдера – United24 та ІнтерХім

1 листопада 2023 року професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер через фандрейзингову платформу United24 оголосив збір на систему ситуаційного оповіщення Повітряних сил ЗСУ для захисту українських міст від терористичних атак.

«Безпечне небо» – це система сенсорів ідентифікації повітряних цілей, розроблена в Україні. Вона здатна виявляти повітряні цілі навіть на малих висотах, а також прогнозувати їхній маршрут для подальшої нейтралізації. Завдяки штучному інтелекту система передбачає, звідки можуть виникнути наступні загрози.

В тестовому режимі система ефективно показала себе проти крилатих ракет та БПЛА типу Shahed 136. Під час випробувань в 11 регіонах України вона безпомилково виявила 100% повітряних загроз.

За підрахунками фахівців, для ефективного захисту Україні потрібні 13 500 сенсорів. Мета оголошеного професором збору – зібрати 950 000 $ на перших 2500 сенсорів.

Одним з перших та вагомих донорів проєкту стала українська фармацевтична компанія “ІнтерХім” – постійний партнер платформи United24, спрямувавши на «Безпечне небо» 2 000 000 грн у перший день збору.

Загалом за час повномасштабного вторгнення український виробник ліків спрямував близько 200 000 000 грн на допомогу Збройним силам та постраждалим унаслідок війни. Зокрема близько 10 000 000 грн спрямовано на ініціативи амбасадорів платформи.

Як зазначає генеральний директор “ІнтерХім” Анатолій Редер, ППО та системи раннього виявлення це один з пріоритетних напрямків для посилення:

«Від початку повномасштабного вторгнення ми вирішили не відмовляти жодному військовому підрозділу, волонтерському об’єднанню чи благодійному фонду. Серед майже 50 підрозділів, яким ми безпосередньо допомагаємо, чимало належать до Повітряних сил ЗСУ. Постійно підтримуючи ППО Півдня ми добре розуміємо важливість подібних ініціатив, тож долучились одразу на запит представників платформи».

До збору долучилися також відомі колеги Тімоті Снайдера – професор Стенфорда Френсіс Фукуяма, професор Кембриджа Рорі Фіннін та гарвардський професор Сергій Плохій. Сам історик, який понад рік є амбасадором платформи, зазначає:

«Немає сумніву, що Росія знову завдаватиме ударів по цивільній інфраструктурі. Потрібно бути готовими до зими на рівні всієї країни. Разом ми можемо створити “Safe Skies” над Україною та захистити як інфраструктуру, так і цивільне населення від терористичних атак».