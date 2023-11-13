МОЗ оновило рекомендації з вакцинації дітей та дорослих

В Україні цього осінньо-зимового періоду громадянам рекомендують не забувати про вакцинацію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Вакцинація для дітей

Кузін наголошує, що для маленьких українців вакцинація проти поліомієліту є обов'язковою.

"Україна подолала останній спалах поліо, але це не означає, що загрози зараз немає. Кожна дитина має бути вакцинована проти поліомієліту", - розповів він.

Друге - це дифтерія.

"Ми зустрічаємо поодинокі випадки, але ризики збільшуються, коли діти перебувають тривалий час у закритому приміщенні. Це може бути шкільне середовище, бомбосховище. За умови відмови від вакцинації проти дифтерії важкість захворювання буде відігравати ключову роль. Тому вакцинація проти дифтерії також є обов'язковою", - заявив заступник очільника МОЗ.

Третє - це вакцинація проти кору. Санлікар нагадав, що кір є найбільш заразною інфекційною хворобою.

"І для дітей це дійсно величезна проблема. Незважаючи на начебто те, що це дитяча інфекція, яка доволі часто протікає легко, вона також часто призводить до серйозних ускладнень, таких як запалення головного мозку та ураження вух. Насправді це дуже небезпечна для дітей інфекція", - каже Кузін.

Вакцинація для дорослих

Щодо дорослого населення, то заступник голови МОЗ рекомендує, щоб кожен дорослий звернув увагу на свій вакцинальний статус проти COVID-19.

Друге - це правець.

"Правець – це дуже важке інфекційне захворювання, і вакцинація проти нього, по-перше, є безоплатною і вона обов'язкова кожні 10 років. Тому треба переглянути свій вакцинальний статус, якщо ви пропустили чергове щеплення – звернутися до свого сімейного лікаря", - радить він.

Для певних категорій він також рекомендує застосовувати вакцинацію проти вірусного гепатиту В.

"Вірусний гепатит В є невиліковною хворобою, але проти нього є ефективна вакцина. І найбільш ризиковані групи ризику –- це медичні працівники, це ті, які займаються евакуацію поранених, або ті, які контактують з кров'ю. Тому для них вакцинація проти вірусного гепатиту В має бути обов'язковою", - наголошує Кузін.

Нагадаємо, що вакцинацію проти коронавірусної інфекції в Україні можуть зробити обов'язковою для деяких категорій громадян, так званих груп ризику.

Крім того, стало відомо, що новий штам коронавірусу "Пірола" під кінець сезону превалюватиме в Україні. "Пірола" дуже швидко заміщує звичний штам "Омікрон", який зараз циркулює майже в усьому світі.

Новий варіант коронавірусу "Пірола" (BA.2.86), який вперше виявили в Ізраїлі, зʼявився у США, Данії та Британії. В Україні його випадків не зареєстровано.

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