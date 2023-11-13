Эти свитера будут на пике моды 2024-го: с чем совмещать, чтобы создать роскошный образ

В тренды зимнего сезона 2023-2024 ворвались модели свитеров с высоким горлом. Такие свитера в холодную зимнюю погоду очень спасают и согревают, поэтому это незаменимые повседневные вещи. Стилисты поделились рекомендациями, как правильно выбрать вещь, чтобы была не только теплой, но и стильной и подходила к общему образу. Рассказываем, какие модели свитеров с высоким горлом в 2024 году будут на пике популярности и как их правильно комбинировать с другой одеждой.

Объемный свитер с горлом

Какие зимние свитера будут в моде 2024-го / Фото: pixabay.com

Эта уютная вещь в стиле оверсайз будет идеально подходить к легинсам, джеггинсам и высоким сапогам. Такой образ подойдет для прогулок или романтической встречи. Также этот свитер можно сочетать с мини-юбкой и колготками. Весьма удачным будет тандем с широкими джинсами и зимними кедами.

Водолазка

Какие зимние свитера будут в моде 2024-го / Фото: pixabay.com

Это незаменимая базовая вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины. Такая одежда подходит ко всему, только стоит подбирать правильный цвет. Водолазку можно одевать под жилетки, пиджаки и кардиганы, создавая таким образом многослойный образ. В ней вы будете неотразимы в любой ситуации – на работе, на прогулке или на праздничном мероприятии.

Приталенные свитера с горлом

Какие зимние свитера будут в моде 2024-го / Фото: pixabay.com

Эта модель прошлой зимой была еще в антитрендах. Но в моду вернулись тренды конца девяностых, поэтому спрос на такие свитера стремительно растет. Здесь стоит упомянуть главных героинь фильма «Друзья» – Рэйчел и Монику. Их образы с такими свитерами, джинсами МОМ и кедами или мини-юбки, приталенные свитера, полупрозрачные колготки и высокие сапоги неотразимы. Эти аутфиты будут удачными для делового, повседневного и уличного стиля.

Читайте также:

Не носите эти сумки: 5 моделей, давно вышедших из моды, чем их лучше заменить

Сразу минус 10 лет: эту вещь должна иметь каждая женщина после 50, чтобы выглядеть моложе.

С чем носить джинсы: 9 образов от француженок, которые следует повторить, чтобы выглядеть незабываемо.