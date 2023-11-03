Не носите эти сумки: 5 моделей, давно вышедших из моды, чем их лучше заменить

Есть модели сумок, которые будут всегда в моде. Это классические сумки именитых итальянских, французских или американских брендов, где все продумано до мельчайших деталей. Есть такие изделия, которые не продержались больше сезона в трендах, и в следующем могут испортить даже самый стильный и дорогой аутфит. Рассказываем, какие модели сумок не следует больше носить и чем их лучше заменить.

Сумки – копии бренда

Антитренды 2023: сумки, вышедшие из моды / Фото: pixabay.com

Это не самый лучший способ подчеркнуть свой стиль. Поскольку такая вещь будет сразу выдавать вас в общественном транспорте или других местах. Лучше купить качественную вещь не очень именитых брендов или сумку без опознавательных элементов. Поскольку копия даже очень дорогого бренда может быть некачественной, сразу удешевит ваш образ, даже если он очень стильный.

Микро- и мини-сумки

Антитренды 2023: сумки, вышедшие из моды / Фото: pixabay.com

Такие сумки уже вышли из моды довольно давно. А еще они непрактичны и неудобны, потому что кошелек и телефон туда не положишь, поэтому придется держать в руках. Такой аксессуар не подчеркивает стиль, а скорее искажает его, обладательница такой сумки выглядит забавно, а не модно. Такую вещь можно просто заменить на клатч или сумку небольших размеров.

Сумки из бисера

Антитренды 2023: сумки, вышедшие из моды / Фото: pixabay.com

Такие сумки были актуальны несколько лет назад, однако сейчас они потеряли свои позиции. Поскольку такие модели непрактичны и неординарны, поэтому на них не было спроса. Лучше обратить внимание на трендовые сумки, изготовленные в технике кроше.

Замшевые сумки

Антитренды 2023: сумки, вышедшие из моды / Фото: pixabay.com

Такие сумки потеряли свои позиции с 2021 года. Они сложны в уходе и достаточно дороги. Поэтому лучше обратить внимание на качественные сумки из экокожи, которые имеют дорогой и стильный вид, но достаточно практичны и стоят втрое дешевле.

Сумки на пояс или бананки

Антитренды 2023: сумки, вышедшие из моды / Фото: pixabay.com

Такие сумки как стремительно поднялись на модный олимп, так же стремительно ушли оттуда. Лучше этот аксессуар заменить на небольшую сумку через плечо – она достаточно удобна и будет подчеркивать повседневный стиль своей обладательницы.

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