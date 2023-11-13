ЗСУ вправно збили 5 російських безпілотників на півдні (відео)

4 безпілотники знищено на Херсонщині та 1 – на Миколаївщині.

На Південному напрямку бійці Херсонської зенітної ракетної бригади збили 5 російських розвідувальних безпілотників.

Про це передають у Повітряних Силах ЗСУ.

Так, 13 листопада було знищено:

3 "Мерлін-ВР"

2 "Орлан-10"

4 безпілотники знищено на Херсонщині та 1 – на Миколаївщині.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

На відео українські захисники показали збиття російського ворожого безпілотника "Орлан-10".