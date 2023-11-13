ЗСУ вправно збили 5 російських безпілотників на півдні (відео)

4 безпілотники знищено на Херсонщині та 1 – на Миколаївщині.
На Південному напрямку бійці Херсонської зенітної ракетної бригади збили 5 російських розвідувальних безпілотників.
Про це передають у Повітряних Силах ЗСУ.
Так, 13 листопада було знищено:
- 3 "Мерлін-ВР"
- 2 "Орлан-10"
4 безпілотники знищено на Херсонщині та 1 – на Миколаївщині.
На відео українські захисники показали збиття російського ворожого безпілотника "Орлан-10".
Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили третю суперрідкісну систему РЕБ росіян "Свет-КУ".
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