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ЗСУ вправно збили 5 російських безпілотників на півдні (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Час на прочитання
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ЗСУ вправно збили 5 російських безпілотників на півдні (відео)

Збитий російський безпілотник "Орлан" / Фото ілюстративне: ДШВ ЗСУ

4 безпілотники знищено на Херсонщині та 1 – на Миколаївщині.

На Південному напрямку бійці Херсонської зенітної ракетної бригади збили 5 російських розвідувальних безпілотників.

Про це передають у Повітряних Силах ЗСУ.

Так, 13 листопада було знищено:

  • 3 "Мерлін-ВР"
  • 2 "Орлан-10"

4 безпілотники знищено на Херсонщині та 1 – на Миколаївщині.

© Командування Повітряних Сил ЗСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

На відео українські захисники показали збиття російського ворожого безпілотника "Орлан-10".

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Дата публікації
Перегляди
253
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