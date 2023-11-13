Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні – є руйнування

Херсон знову був під обстрілом росіян.
Окупаційні війська Росії влаштували масований обстріл Херсона вдень 13 листопада. Росіяни обстріляли одну з лікарень міста.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
"Російська армія вкрила вогнем одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі. Інформація уточнюється", - додав він.
Нагадаємо, Херсон перебував під обстрілом окупантів. В Повітряних силах попереджали про загрозу застосування авіаційного озброєння.
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