Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні – є руйнування

Херсон знову був під обстрілом росіян.

​​Окупаційні війська Росії влаштували масований обстріл Херсона вдень 13 листопада. Росіяни обстріляли одну з лікарень міста.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вкрила вогнем одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі. Інформація уточнюється", - додав він.

Нагадаємо, Херсон перебував під обстрілом окупантів. В Повітряних силах попереджали про загрозу застосування авіаційного озброєння.

Читайте також: