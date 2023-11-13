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Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні – є руйнування

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Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні – є руйнування

Удар по лікарні Херсона 13 листопада / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсон знову був під обстрілом росіян.

​​Окупаційні війська Росії влаштували масований обстріл Херсона вдень 13 листопада. Росіяни обстріляли одну з лікарень міста. 

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вкрила вогнем одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі. Інформація уточнюється", - додав він.

Нагадаємо, Херсон перебував під обстрілом окупантів. В Повітряних силах попереджали про загрозу застосування авіаційного озброєння.

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Дата публікації
Перегляди
147
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