На Херсонщині окупанти примусово записали першачків до "Орлят Росії"

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області усі першокласники були зараховані до "Орлят Росії" – дитячого крила псевдоволонтерів "Рух перших", який фінансується Кремлем.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Орлята" – це фактично аналог радянських "жовтенят".

"Вступ до організації примусовий, а в межах програми першачки будуть відвідувати пропагандистські заходи, де їм будуть промивати мізки з самого малечку", - розповіли у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, у Криму заарештували 14-річну дівчинку – у чому її підозрюють.

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