Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Херсонщині окупанти примусово записали першачків до "Орлят Росії"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
168
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Херсонщині окупанти примусово записали першачків до "Орлят Росії"

"Орлята Росії" на Херсонщині / Фото: Центр національного спротиву

Росіяни проводять активну політику знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області усі першокласники були зараховані до "Орлят Росії" – дитячого крила псевдоволонтерів "Рух перших", який фінансується Кремлем.   

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Орлята" – це фактично аналог радянських "жовтенят".

"Вступ до організації примусовий, а в межах програми першачки будуть відвідувати пропагандистські заходи, де їм будуть промивати мізки з самого малечку", - розповіли у Центрі нацспротиву. 

Нагадаємо, у Криму заарештували 14-річну дівчинку – у чому її підозрюють.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
168
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація