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У Криму заарештували 14-річну дівчинку: у чому її підозрюють

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У Криму заарештували 14-річну дівчинку: у чому її підозрюють

Насилля над дітьми / Ілюстративне фото / Фото: unsplash.com

Наразі невідомо, яке покарання отримає дитина.

У Сімферополі тимчасово окупованого Криму заарештували дев'ятикласницю. Дівчинку підозрюють у домаганнях до своєї п'ятирічної сестри.

Про це пише телеграм-канал Baza.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався 12 червня. Йдеться про те, що 14-річна підозрювана погладила свою зведену сестру у зоні статевих органів. У скоєному школярка зізналася на допиті.

Правоохоронці порушили проти підлітка кримінальну справу через насильницькі дії сексуального характеру. Суд погодив прохання слідчих заарештувати підозрювану. Наразі вона перебуває під вартою.

Раніше на Закарпатті поліція затримала чоловіка, який згвалтував 10-річну доньку.

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Дата публікації
Перегляди
787
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