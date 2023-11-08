У Криму заарештували 14-річну дівчинку: у чому її підозрюють

У Сімферополі тимчасово окупованого Криму заарештували дев'ятикласницю. Дівчинку підозрюють у домаганнях до своєї п'ятирічної сестри.

Про це пише телеграм-канал Baza.

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Зазначається, що інцидент стався 12 червня. Йдеться про те, що 14-річна підозрювана погладила свою зведену сестру у зоні статевих органів. У скоєному школярка зізналася на допиті.

Правоохоронці порушили проти підлітка кримінальну справу через насильницькі дії сексуального характеру. Суд погодив прохання слідчих заарештувати підозрювану. Наразі вона перебуває під вартою.

Раніше на Закарпатті поліція затримала чоловіка, який згвалтував 10-річну доньку.

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