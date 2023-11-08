В Крыму арестовали 14-летнюю девочку: в чем ее подозревают

В Симферополе временно оккупированного Крыма арестовали девятиклассницу. Девочку подозревают в притязаниях к своей пятилетней сестре.

Об этом пишет телеграмм-канал Baza.

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Инцидент произошел 12 июня. Речь идет о том, что 14-летняя подозреваемая погладила свою сводную сестру в зоне половых органов. В совершенном школьница призналась на допросе.

Правоохранители возбудили против подростка уголовное дело из-за насильственных действий сексуального характера. Суд согласовал просьбу следователей арестовать подозреваемую. В настоящее время она находится под стражей.

Ранее в Закарпатье полиция задержала мужчину, изнасиловавшего 10-летнюю дочь.

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