Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Крыму арестовали 14-летнюю девочку: в чем ее подозревают

Дата публикации
Просмотры
787
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Крыму арестовали 14-летнюю девочку: в чем ее подозревают

Насилля над дітьми / Ілюстративне фото / Фото: unsplash.com

Пока неизвестно, какое наказание получит ребенок.

В Симферополе временно оккупированного Крыма арестовали девятиклассницу. Девочку подозревают в притязаниях к своей пятилетней сестре.

Об этом пишет телеграмм-канал Baza.

Подробности

Инцидент произошел 12 июня. Речь идет о том, что 14-летняя подозреваемая погладила свою сводную сестру в зоне половых органов. В совершенном школьница призналась на допросе.

Правоохранители возбудили против подростка уголовное дело из-за насильственных действий сексуального характера. Суд согласовал просьбу следователей арестовать подозреваемую. В настоящее время она находится под стражей.

Ранее в Закарпатье полиция задержала мужчину, изнасиловавшего 10-летнюю дочь.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
787
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация