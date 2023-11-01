Киевлянин издевался над старшим братом, за что ему грозит тюремный приговор

41-летний мужчина нигде не работает и не имеет социальных связей, а в полиции он состоит на учете в категории "обидчик".

Деснянская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении 41-летнему гражданину по факту умышленного систематического совершения психологического насилия в отношении своего 49-летнего брата.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам досудебного расследования, мужчина долгое время систематически издевался над братом, с которым совместно проживает в одной квартире: совершал домашнее насилие психологического и физического характера.

Подозреваемый обижал родственника нецензурными словами, угрожал и применял физическое насилие.

"Такое поведение мужчины привело к комплексу негативных переживаний и психологических страданий потерпевшего по поводу семейной обстановки, а также значительно ухудшило качество его жизни", — говорится в сообщении прокуратуры.

Также прокурор отметил, что 41-летний подозреваемый киевлянин нигде не работает и не имеет социальных связей. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия и состоит на учете Деснянского УП ГУ ЧП в Киеве в категории "обидчик".

За совершенное ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, в столице Украины в очередной раз произошел случай буллинга среди подростков. Школьники забрасывали девочку яйцами в день ее рождения.

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