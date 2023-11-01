Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Киевлянин издевался над старшим братом, за что ему грозит тюремный приговор

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1445
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Киевлянин издевался над старшим братом, за что ему грозит тюремный приговор

Киевлянин издевался над старшим братом — как его накажут / Фото: Pexels

41-летний мужчина нигде не работает и не имеет социальных связей, а в полиции он состоит на учете в категории "обидчик".

Деснянская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении 41-летнему гражданину по факту умышленного систематического совершения психологического насилия в отношении своего 49-летнего брата.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам досудебного расследования, мужчина долгое время систематически издевался над братом, с которым совместно проживает в одной квартире: совершал домашнее насилие психологического и физического характера.

Подозреваемый обижал родственника нецензурными словами, угрожал и применял физическое насилие.

"Такое поведение мужчины привело к комплексу негативных переживаний и психологических страданий потерпевшего по поводу семейной обстановки, а также значительно ухудшило качество его жизни", — говорится в сообщении прокуратуры.

Также прокурор отметил, что 41-летний подозреваемый киевлянин нигде не работает и не имеет социальных связей. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия и состоит на учете Деснянского УП ГУ ЧП в Киеве в категории "обидчик".

За совершенное ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, в столице Украины в очередной раз произошел случай буллинга среди подростков. Школьники забрасывали девочку яйцами в день ее рождения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1445
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация