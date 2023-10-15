"Поклоняйся": в Днепре сверстники издевались над девушкой, поставив ее на колени (видео)

Полиция производит проверку.
В Днепре подростки издевались над девушкой, поставив ее на колени: от нее требовали прощения, а затем ударили по лицу. Случай буллинга уже проверяют правоохранители.
Видео распространил Телеграмм-канал "Днепр Оперативный".
На инцидент уже отреагировали в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на проспекте Александра Поля, недалеко от местных школьных заведений.
На видео девушка со светлыми волосами стоит на коленях перед своими сверстниками и извиняется за слова, которые сказала о матери другой.
"Поклоняйся", – говорит ей одна из девушек.
Также там видно, как девушка в зеленой куртке бьет по лицу школьницу со светлыми волосами, после чего слышит в свою сторону: "Молодец, Настя".
Правоохранители по данному факту приступили к проверке.
"Личности участников установлены. Вопрос находится на контроле ювенальных полицейских", – прокомментировали ситуацию "24 Канала" полицейские.
Напомним, в Одесской области также известно о случае жестокого буллинга. Там издевались над школьником.
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