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"Поклоняйся": в Днепре сверстники издевались над девушкой, поставив ее на колени (видео)

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
2466
Время на прочтение
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"Поклоняйся": в Днепре сверстники издевались над девушкой, поставив ее на колени (видео)

В Днепре подростки издевались над девушкой / Фото: pixabay.com

Полиция производит проверку.

В Днепре подростки издевались над девушкой, поставив ее на колени: от нее требовали прощения, а затем ударили по лицу. Случай буллинга уже проверяют правоохранители.

Видео распространил Телеграмм-канал "Днепр Оперативный".

На инцидент уже отреагировали в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на проспекте Александра Поля, недалеко от местных школьных заведений.

На видео девушка со светлыми волосами стоит на коленях перед своими сверстниками и извиняется за слова, которые сказала о матери другой.

"Поклоняйся", – говорит ей одна из девушек.

Также там видно, как девушка в зеленой куртке бьет по лицу школьницу со светлыми волосами, после чего слышит в свою сторону: "Молодец, Настя".

Правоохранители по данному факту приступили к проверке.

"Личности участников установлены. Вопрос находится на контроле ювенальных полицейских", – прокомментировали ситуацию "24 Канала" полицейские.

Напомним, в Одесской области также известно о случае жестокого буллинга. Там издевались над школьником.

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Дата публикации
Просмотры
2466
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