Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Учитель физкультуры бил ногами девятиклассника: вмешалась полиция

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
768
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Учитель физкультуры бил ногами девятиклассника: вмешалась полиция

Избиение учителем девятиклассника зафиксировали на видео / Фото: скриншот с видео

Правохранители заметили инцидент с помощью мониторинга социальных сетей.

Полиция Ровенской области открыла уголовное производство по факту избиения ученика Прислуцкого лицея в селе Хотин учителем физкультуры.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 15 сентября во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, снятое одноклассниками пострадавшего.

На место происшествия выехали сотрудники ювенальной превенции Ровенского РУП и следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, инцидент в учебном заведении произошел накануне во время перерыва в занятиях. 35-летний учитель физического воспитания на глазах у одноклассников нанес 14-летнему ученику 9 класса два удара ногой.

В комментарии "Общественному" директор Прислуцкого лицея Сергей Манюк сообщил, что учителя физкультуры отстранили от исполнения обязанностей, но от комментариев на время следственных действий отказался.

Родители парня говорят, что знали об этом инциденте, но в полицию не обращались.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 125 УК Украины (нанесение умышленного легкого телесного повреждения).

Учитель физкультуры ударил школьника ногой

Учитель физкультуры ударил школьника ногой

Напомним, ранее в Киеве в полицию обратились с сообщением о том, что учитель младшей школы позволяет себе дерзкое отношение к детям, запугивает и оскорбляет их.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
768
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация