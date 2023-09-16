Учитель физкультуры бил ногами девятиклассника: вмешалась полиция

Полиция Ровенской области открыла уголовное производство по факту избиения ученика Прислуцкого лицея в селе Хотин учителем физкультуры.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 15 сентября во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, снятое одноклассниками пострадавшего.

На место происшествия выехали сотрудники ювенальной превенции Ровенского РУП и следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, инцидент в учебном заведении произошел накануне во время перерыва в занятиях. 35-летний учитель физического воспитания на глазах у одноклассников нанес 14-летнему ученику 9 класса два удара ногой.

В комментарии "Общественному" директор Прислуцкого лицея Сергей Манюк сообщил, что учителя физкультуры отстранили от исполнения обязанностей, но от комментариев на время следственных действий отказался.

Родители парня говорят, что знали об этом инциденте, но в полицию не обращались.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 125 УК Украины (нанесение умышленного легкого телесного повреждения).

Учитель физкультуры ударил школьника ногой

Напомним, ранее в Киеве в полицию обратились с сообщением о том, что учитель младшей школы позволяет себе дерзкое отношение к детям, запугивает и оскорбляет их.

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