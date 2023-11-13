Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Тернопільщині у лісі виявили мертвим грибника

На Тернопільщині у лісі виявили мертвим грибника

Чоловік пішов по гриби і помер у лісі / Фото: Pexels

Чоловіка розшукували рятувальники.

На Тернопільщині у лісі виявили мертвим грибника. 68-річний чоловік пішов до лісу по гриби  і не повернувся додому. 

Про це повідомили у ДСНС регіону.

Нещасний випадок трапився в Шумській громаді. 68-річний чоловік вийшов з дому в селі Залісці і не повернувся. 

Коли чоловік не прийшов додому під вечір, рідня почала хвилюватися, а вранці зателефонувала до екстрених служб.

Щоб знайти  чоловіка рятувальники залучили 4 одиниці техніки. В ліс на околиці населеного пункту також прибув кінолог зі службовою собакою, а в повітря підняли два дрони, щоб скоріше знайти людину.

Згодом працівники ДСНС помітили в лісових заростях чоловіка. Рятувальники перевірили пульс та дихання, однак чоловік не подавав ознак життя. 

Поліцейські внесли факт загибелі людини в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Триває розслідування, аби встановити точну причину та обставини смерті чоловіка.

Нагадаємо, у Житомирській області правоохоронці розшукали чоловіка, який майже тиждень блукав у лісі. Чоловік пішов по гриби, а у результаті кілька днів ночував серед кущів та дерев.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
553
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація