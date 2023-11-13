На Тернопольщине в лесу обнаружили мертвым грибника

Мужчину разыскивали спасатели.
В Тернопольской области в лесу обнаружили мертвым грибника. 68-летний мужчина пошел в лес за грибами и не вернулся домой.
Об этом сообщили в ГСЧС региона.
Несчастный случай произошел в Шумской громаде. 68-летний мужчина вышел из дома в селе Залески и не вернулся.
Когда мужчина не пришел домой к вечеру, родня начала волноваться, а утром позвонила в экстренные службы.
Чтобы найти мужчину, спасатели привлекли 4 единицы техники. В лес на окраине населенного пункта также прибыл кинолог со служебной собакой, а в воздух подняли два дрона, чтобы скорее найти человека.
Впоследствии работники ГСЧС заметили в лесных зарослях мужчину. Спасатели проверили пульс и дыхание, однако мужчина не подавал признаков жизни.
Полицейские внесли факт гибели человека в ЕРДР по ст. 115 УК Украины (убийство с примечанием несчастный случай). Продолжается расследование, чтобы установить точную причину и обстоятельства смерти мужчины.
Напомним, в Житомирской области правоохранители разыскали мужчину, который почти неделю бродил в лесу. Мужчина пошел за грибами, а в результате несколько дней ночевал среди кустов и деревьев.
Читайте также:
- На Закарпатье нашелся грибник, которого спасатели искали двое суток: в каком состоянии мужчина
- Вернулся только брат: на Закарпатье несколько дней подряд разыскивают заблудшего 37-летнего грибника
- Пошли за опятами и заблудились в зарослях: в Винницкой области патрульные 2 часа выводили из леса грибников