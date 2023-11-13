На Тернопольщине в лесу обнаружили мертвым грибника

В Тернопольской области в лесу обнаружили мертвым грибника. 68-летний мужчина пошел в лес за грибами и не вернулся домой.

Об этом сообщили в ГСЧС региона.

Несчастный случай произошел в Шумской громаде. 68-летний мужчина вышел из дома в селе Залески и не вернулся.

Когда мужчина не пришел домой к вечеру, родня начала волноваться, а утром позвонила в экстренные службы.

Чтобы найти мужчину, спасатели привлекли 4 единицы техники. В лес на окраине населенного пункта также прибыл кинолог со служебной собакой, а в воздух подняли два дрона, чтобы скорее найти человека.

Впоследствии работники ГСЧС заметили в лесных зарослях мужчину. Спасатели проверили пульс и дыхание, однако мужчина не подавал признаков жизни.

Полицейские внесли факт гибели человека в ЕРДР по ст. 115 УК Украины (убийство с примечанием несчастный случай). Продолжается расследование, чтобы установить точную причину и обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, в Житомирской области правоохранители разыскали мужчину, который почти неделю бродил в лесу. Мужчина пошел за грибами, а в результате несколько дней ночевал среди кустов и деревьев.

Читайте также: