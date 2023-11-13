Херсон перебуває під обстрілом окупантів

В Повітряних силах попереджали про загрозу застосування авіаційного озброєння.

Російські війська влаштували масований обстріл Херсона вдень 13 листопада.

Про це заявив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Херсон під масованим вогнем російської армії. Залишайтеся в укриттях до закінчення обстрілів! Бережіть себе та своїх близьких!" – закликав очільник області.

Додамо, що перед цим у Повітряних силах попередили жителів Херсонщини та Донеччини про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування авіаційного озброєння.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Херсон 11 листопада – у першу річницю звільнення міста від окупантів. Ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок та поранив людей.

Після цього президент України Володимир Зеленський запевнив, що ворог отримає заслужену відплату від українських воїнів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є загиблі і поранені! Росіяни на світанку 12 листопада атакували Херсон! Наслідки вражають

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