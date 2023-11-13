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Оккупанты ударили по больнице в Херсоне – есть разрушения

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Оккупанты ударили по больнице в Херсоне – есть разрушения

Удар по больнице Херсона 13 ноября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Херсон снова был под обстрелом россиян.

Оккупационные войска России устроили массированный обстрел Херсона днем ​​13 ноября. Россияне обстреляли одну из больниц города.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Российская армия накрыла огнем одну из больниц в Херсоне. В результате обстрела уничтожены "скорая" и другие автомобили. Информация уточняется", — добавил он.

Напомним, Херсон находился под обстрелом оккупантов. В воздушных силах предупреждали об угрозе применения авиационного вооружения.

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Дата публикации
Просмотры
110
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