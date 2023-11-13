Оккупанты ударили по больнице в Херсоне – есть разрушения

Херсон снова был под обстрелом россиян.
Оккупационные войска России устроили массированный обстрел Херсона днем 13 ноября. Россияне обстреляли одну из больниц города.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"Российская армия накрыла огнем одну из больниц в Херсоне. В результате обстрела уничтожены "скорая" и другие автомобили. Информация уточняется", — добавил он.
Напомним, Херсон находился под обстрелом оккупантов. В воздушных силах предупреждали об угрозе применения авиационного вооружения.
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