Плановые отключения света – где и когда не будет электроэнергии

В Украине в течение текущей недели планово будут отключать свет абонентам из-за работы по обслуживанию электрических сетей.

Так, в Ровенском городском совете отметили, что отключения электроэнергии направлены на повышение надежности электроснабжения. Адреса проведения работ доступны по ссылке.

Отключение света на Закарпатье

Во многих населенных пунктах Закарпатской области с 13 ноября начнут отключать свет. Произойдет это в основном утром и продлится до 17 ноября.

Как объяснили в облэнерго, причиной отключений станут плановые работы по техническому обслуживанию электросетей.

Ознакомиться с графиками можно на сайте облэнерго.

Как пишет "Укрэнерго", сейчас у энергосистемы нет дефицита, а потребление сохраняется на уровне рабочего дня. Для Киева, Киевщины, Днепропетровщины и Одесской области не приходилось лимиты потребления.

По данным Минэнерго, по состоянию на 13 ноября из-за непогоды без света остаются потребители в восьми областях Украины.

ДТЭК 13 ноября сообщил, что законтрактовал дополнительные 70 тысяч тонн угля из Польши, который необходим для производства электроэнергии на теплоэлектростанциях и, соответственно, для стабильной работы всей энергосистемы Украины.

Весь объем законтрактованного импортного топлива из соседней страны составляет до 280 тысяч тонн.

Напомним, в Сети публикуют графики отключений света – что говорит ДТЭК.

Читайте также: