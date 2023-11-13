Удар РФ по центру Херсона: в ОВА уточнили кількість загиблих і поранених

Ворог продовжує тероризувати мирне населення.
По обіді російські війська завдали удару по центру Херсона зі ствольної та реактивної артилерії. На жаль, дві людини загинуло, ще 10 – зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Деталі
Як деталізували в ОВА, знищено або пошкоджено:
- 8 автомобілів, серед них одна "швидка";
- адміністративна будівля;
- лікарня;
- щонайменше 15 будинків.
"Цими ударами росіяни обірвали життя двох людей. За уточненою інформацією, ще десятеро – поранені", – наголосив Прокудін.
Так, 44-річна жінка та 47-річний чоловік зазнали легких травм. У жінки 57 років – гостра реакція на стрес та опік спини.
"Внаслідок удару по лікарні постраждали двоє медпрацівниць, 24 та 41 рік, а також 81-річний пацієнт медзакладу. В усіх – мінно-вибухові травми", – підсумували у відомстві.
Нагадаємо, окупаційні війська Росії влаштували масований обстріл Херсона вдень 13 листопада. Росіяни обстріляли одну з лікарень міста.
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