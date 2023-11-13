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Удар РФ по центру Херсона: в ОВА уточнили кількість загиблих і поранених

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Удар РФ по центру Херсона: в ОВА уточнили кількість загиблих і поранених

Обстріл Херсона / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог продовжує тероризувати мирне населення.

По обіді російські війська завдали удару по центру Херсона зі ствольної та реактивної артилерії. На жаль, дві людини загинуло, ще 10 – зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсонській ОВА показали наслідки ворожого обстрілу й уточнили кількість поранених

У Херсонській ОВА показали наслідки ворожого обстрілу й уточнили кількість поранених

Деталі

Як деталізували в ОВА, знищено або пошкоджено:

  • 8 автомобілів, серед них одна "швидка";
  • адміністративна будівля;
  • лікарня;
  • щонайменше 15 будинків. 

"Цими ударами росіяни обірвали життя двох людей. За уточненою інформацією, ще десятеро – поранені", – наголосив Прокудін.

Так, 44-річна жінка та 47-річний чоловік зазнали легких травм. У жінки 57 років – гостра реакція на стрес та опік спини.

"Внаслідок удару по лікарні постраждали двоє медпрацівниць, 24 та 41 рік, а також 81-річний пацієнт медзакладу. В усіх – мінно-вибухові травми", – підсумували у відомстві. 

Нагадаємо, окупаційні війська Росії влаштували масований обстріл Херсона вдень 13 листопада. Росіяни обстріляли одну з лікарень міста. 

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Дата публікації
Перегляди
1178
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