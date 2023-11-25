Оренда квартири у Києві та Львові: де дешевше

Експерт з нерухомості розповів, які ціни зараз на оренду квартир.

Середня ціна оренди в Києві в соціальному сегменті станом на листопад 2023 року становить 10 000 — 12 000 грн за однокімнатну квартиру. Однак є і дорожчі і дешевші варіанти. Двокімнатні квартири коштують 14 000 — 15 000 грн і вище.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта.

Оренда квартири в Києві

Ринок оренди станом на кінець жовтня заспокоївся, певний бум спостерігався наприкінці серпня та на початку вересня. За його словами, ціни восени піднялися за рахунок активного попиту і зафіксувалися.

“Якщо порівнювати з весняними цінами, то оренда зросла в середньому десь на 10-15%. Найбільш популярні були однокімнатні та двокімнатні квартири за рахунок того, що більшість орендарів — студенти. Зазвичай великі площі вони не орендують. На сьогоднішній день ситуація стабілізувалася, попит вже не такий активний. У такому ціновому сегменті все і залишилось. Ціни зросли і зафіксувалися. Зараз чекаємо зиму”, — розповів експерт з нерухомості.

За даними порталу m2bomber.com, який аналізує усі наявні в Мережі оголошення, середня ціна оренди квартир у Києві за останні півроку в зросла на 42% — до 17 000 гривень.

Найбільше однокімнатних квартир у столиці здається за 12 000 грн. Ще 7% — за 10 000 грн. Двокімнатні квартири найчастіше здаються за 12 000 грн та 15 200 грн. Трикімнатні — за 20 400 грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Деснянському районі Києва, в середньому за 12 000 грн. Найдорожче в Печерському районі — 30 399 грн. У інших районах ціни такі:

Дарницький — 13 500 грн

Дніпровський — 13 800 грн

Оболонський — 14 000 грн

Святошинський — 15 000 грн

Солом’янський — 16 250 грн

Голосіївський — 18 000 грн

Подільський — 20 750 грн

Шевченківський — 29 416 грн

Оренда квартири у Львові

Якщо говорити про західні регіони, то конкурувати з Києвом у ціновій категорії може тільки Львів, каже Юрій Піта. Місто Лева як і раніше залишається дорожчим від інших регіонів на заході України.

“Багато людей приїжджають до Львова, залишаються, шукають роботу. Місто все ж таки досить економічно активне і розвинене. Якщо порівнювати ситуацію зараз з тією, що була на початку війни, то тоді не ринкові були події, а короткотермінові. У зв’язку з тим, що була дуже велика навала людей. Ціни зросли спекулятивно” , — розповів Юрій Піта.

За його словами, якщо раніше люди були в паніці, стояли в чергах за житлом та були готові віддавати за нього будь-які гроші, то зараз такого вже немає.

“Такої кількості переселенців немає вже. Хто хотів, той залишився. Хтось поїхав у інші міста або навіть повернувся до своїх домівок. Ціни повернулися приблизно до довоєнних. Я маю на увазі Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк — куди в основному люди їхали на захід. На Закарпатті ціни дещо вищі, ніж довоєнні, але, знову ж таки, зараз вже не зростають. У середньому ціна однокімнатної квартири може коливатись від 8 000 до 10 000 грн”, — каже експерт з нерухомості.

Середня ціна оренди квартири у Львові, за даними m2bomber.com, станом на листопад 2023 року становить 19 821 грн. Однокімнатні квартири найчастіше здаються за 20 000 грн, а також 22 000 і 18 000 грн. Найпоширеніші ціни на двокімнатні квартири такі: 18 000 грн, 20 000 грн, 22 000 і 25 000 грн. Найбільше трикімнатних квартир здається за 20 000 грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Залізничному районі Львова, в середньому за 15 000 грн. Найдорожче у Шевченківському районі міста — 18 727 грн. У інших районах ціни такі:

Галицький — 16 000 грн

Личаківський — 17 471 грн

Сихівський — 17 732 грн

Франківський — 18 680 грн

Нагадаємо, у Києві за 1,5 млн грн продають найменшу квартиру. Дивіться, який вона має вигляд.

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