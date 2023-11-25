Аренда квартир в Киеве и Львове: где дешевле

Средняя цена аренды в Киеве в социальном сегменте по состоянию на ноябрь 2023 составляет 10 000 — 12 000 грн за однокомнатную квартиру. Однако есть и более дорогие и более дешевые варианты. Двухкомнатные квартиры стоят 14 000 – 15 000 грн и выше.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

Аренда квартиры в Киеве

Рынок аренды по состоянию на конец октября успокоился, определенный бум наблюдался в конце августа и начале сентября. По его словам, цены осенью поднялись за счет активного спроса и зафиксировались.

"Если сравнивать с весенними ценами, то аренда выросла в среднем где-то на 10-15%. Наиболее популярны были однокомнатные и двухкомнатные квартиры за счет того, что большинство арендаторов — студенты. Обычно большие площади не арендуют. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, спрос уже не так активен. В таком ценовом сегменте все осталось. Цены выросли и зафиксировались. Сейчас ждем зиму”, — рассказал эксперт по недвижимости.

По данным портала m2bomber.com, который анализирует все имеющиеся в Сети объявления, средняя цена аренды квартир в Киеве за последние полгода выросла на 42% — до 17 000 гривен.

Больше всего однокомнатных квартир в столице сдается за 12 000 грн. Еще 7% — за 10 000 грн. Двухкомнатные квартиры чаще всего сдаются за 12 000 грн. и 15 200 грн. Трехкомнатные — за 20 400 грн.

Дешевле арендовать квартиру можно в Деснянском районе Киева, в среднем за 12 000 грн. Дороже всего в Печерском районе — 30 399 грн. В других районах цены следующие:

Дарницкий — 13 500 грн

Днепровский — 13 800 грн

Оболонский — 14 000 грн

Святошинский — 15 000 грн

Соломенский — 16 250 грн

Голосеевский — 18 000 грн

Подольский — 20 750 грн

Шевченковский — 29 416 грн

Аренда квартир во Львове

Если говорить о западных регионах, то конкурировать с Киевом в ценовой категории может только Львов, говорит Юрий Пита. Город Льва по-прежнему остается дороже других регионов на западе Украины.

“Многие люди приезжают во Львов, остаются, ищут работу. Город все же достаточно экономически активен и развит. Если сравнивать ситуацию сейчас с той, что была в начале войны, то тогда не рыночные были события, а краткосрочные. В связи с тем, что было очень большое нашествие людей. Цены выросли спекулятивно", — рассказал Юрий Пита.

По его словам, если раньше люди были в панике, стояли в очередях за жильем и были готовы отдавать за него какие-либо деньги, то сейчас такого уже нет.

“Такого количества переселенцев уже нет. Кто хотел, тот остался. Кто-то уехал в другие города или даже вернулся в свои дома. Цены вернулись примерно к довоенным. Я имею в виду Ивано-Франковск, Черновцы, Луцк — куда люди в основном ехали на запад. На Закарпатье цены несколько выше довоенных, но, опять же, сейчас уже не растут. В среднем, цена однокомнатной квартиры может колебаться от 8 000 до 10 000 грн”, — говорит эксперт по недвижимости.

Средняя цена аренды квартиры во Львове, по данным m2bomber.com, по состоянию на ноябрь 2023 составляет 19 821 грн. Однокомнатные квартиры чаще всего сдаются за 20 000 грн, а также 22 000 и 18 000 грн. Самые распространенные цены на двухкомнатные квартиры: 18 000 грн, 20 000 грн, 22 000 и 25 000 грн. Больше трехкомнатных квартир сдается за 20 000 грн.

Дешевле арендовать квартиру можно в Железнодорожном районе Львова, в среднем за 15 000 грн. Дороже всего в Шевченковском районе города — 18 727 грн. В других районах цены следующие:

Галицкий — 16 000 грн

Лычаковский — 17 471 грн

Сыховский — 17 732 грн

Франковский — 18 680 грн

Напомним, в Киеве за 1,5 млн грн продают самую маленькую квартиру. Смотрите, как она выглядит.

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