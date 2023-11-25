Чорноморський флот РФ має проблеми в Новоросійську – подробиці від розвідки Британії

Британська розвідка розповіла про проблеми Чорноморського флоту РФ в Новоросійську.

Чорноморський флот Росії, ймовірно, стикається з логістичними проблемами у Новоросійську. Проте ворог намагатиметься прискорити їх вирішення.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Там зазначили, що здатність Чорноморського флоту Росії використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження суден крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєвим фактором оперативної ефективності флоту.

У розвідці наголошують, що Чорноморський флот РФ традиційно проводив перезарядку крилатих ракет у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

"З огляду на те, що цей об’єкт все більше піддається ризику українськими дальними ударами, Росія, швидше за все, вважатиме Новоросійськ найкращим альтернативним місцем. Однак переміщення та перезавантаження ракет вимагатиме нових процесів доставки, зберігання, обробки та завантаження", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно українські військові заявили, що Росія призупинила атаки крилатими ракетами з ракетоносіїв через логістичні проблеми в Новоросійську. Зазначається, що Росія, швидше за все, намагатиметься прискорити подолання цих проблем, щоб атакувати крилатими ракети Україну взимку.

Нагадаємо, аналітики ISW оцінили ситуацію на лівому березі Херсонщини.

Читайте також: