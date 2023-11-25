Масована атака дронами: експерт вказав на момент, який насторожує

У ніч проти 25 листопада на Україну було здійснено наліт 75 дронів камікадзе Shahed-131/136, з яких 71 був збитий. Абсолютний рекорд як за кількістю дронів, так і їхнього знищення протягом доби.

Про це пише український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Для здійснення нальоту використовувалося два напрямки – південний і північний, а також сумарно 15 різних груп дронів.

"Які були кінцеві цілі у цих Shahed-131/136 завдяки нашим ЗС ЗСУ ми не дізнаємося. Але очевидно, що використовуючи напрацювання минулих місяців, росіяни намагалися прорвати та виснажити нашу ППО, підтримуючи живучість у повітряному просторі траєкторіями польоту та намагаючись розосередити увагу на різні групи. На цьому етапі спроба провалилася. Але насторожує те, що, крім Shahed-131/136, не була задіяна ракетна компонента – Х-101/555 і КРМБ "Калібр". З урахуванням настання холодів, не виключаю застосування крилатих ракет у комбінації з дронами", - наголосив експерт.

Як зазначив Коваленко, окупанти використовували різні маршрути для пуску безпілотників, в тому числі й з урахуванням досвіду минулих нальотів, коли вдавалося зберігати дрон у повітряному просторі максимально неушкодженим. У підсумку атака тривала понад дев’ять годин, а основною метою став Київ.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку дронами по Києву.

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