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Массированная атака дронами: эксперт указал на настораживающий момент

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Массированная атака дронами: эксперт указал на настораживающий момент

Обломок "Шахеда" в Киевской области / Фото: ГСЧС Украины

Оккупационные войска России массированно атаковали ударными беспилотниками с юга, севера и востока.

В ночь на 25 ноября на Украину был совершен налет 75 дронов камикадзе Shahed-131/136, из которых 71 был сбит. Абсолютный рекорд как по количеству дронов, так и их уничтожению в течение суток.

Об этом пишет украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Для совершения налета использовалось два направления – южное и северное, а также суммарно 15 разных групп дронов.

"Каковы были конечные цели у этих Shahed-131/136 благодаря нашим ВС ВСУ мы не узнаем. Но очевидно, что используя наработки прошедших месяцев, россияне пытались прорвать и истощить нашу ПВО, поддерживая живучесть в воздушном пространстве траекториями полёта и пытаясь рассредоточить внимание на разные группы. На данном этапе попытка провалилась. Но настораживает то, что помимо Shahed-131/136 не была задействована ракетная компонента - Х-101/555 и КРМБ "Калибр". С учётом наступления холодов, не исключаю скорое применение крылатых ракет, в комбинации с дронами", — подчеркнул эксперт.

Как отметил Коваленко, оккупанты использовали различные маршруты для пуска беспилотников, в том числе и с учетом опыта прошлых налетов, когда удавалось сохранить дрон в воздушном пространстве максимально невредимым. В результате атака длилась более девяти часов, а основной целью стал Киев.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке дронами по Киеву.

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Дата публикации
Просмотры
2423
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