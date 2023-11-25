Путин хотел разделить Украину на три части и запад отдать Польше — историк

Путин хотел оккупировать часть якобы "русскоязычной" Украины. Западная половина для него до сих пор не интересна.

Такое мнение высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV.

"План Путина состоял из трех частей. Первая часть заключалась в том, что вся так называемая Новороссия, русскоязычная часть (Украины – ред.), будет присоединена к России. Условно говоря, Харьков-Умань, юго-восток будет аннексирован Россией как Новороссия", – заявил Грицак.

В то же время профессор убежден, что запад Украины для Путина был не интересен, так остается до сих пор. По словам Грицака, российский диктатор считает западную часть Украины "токсичной территорией" и планировал отдать ее Польше.

С остальных территорий Путин планировал создать "этакий украинский вариант Беларуси — Малороссия, где в Киеве будет свой президент", с "более человеческим лицом, чем Янукович", но значительно более лояльный и управляемый.

"Этот уменьшенный вариант Беларуси. Аграрный, без крупной промышленности, без западных территорий. И вполне под влиянием. Такое кукольное государство. Mapped state (нанесенное на карту государство — ред.) под руководством Кремля", — отметил Грицак.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин опасается войны на истощение, хотя всему миру демонстрирует, что готов к такому развитию событий. Сейчас ему важно закончить эту войну до выборов в США.

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