Путин хотел разделить Украину на три части и запад отдать Польше — историк

Российский диктатор Владимир Путин собирался поделить Украину на три части.
Путин хотел оккупировать часть якобы "русскоязычной" Украины. Западная половина для него до сих пор не интересна.
Такое мнение высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV.
"План Путина состоял из трех частей. Первая часть заключалась в том, что вся так называемая Новороссия, русскоязычная часть (Украины – ред.), будет присоединена к России. Условно говоря, Харьков-Умань, юго-восток будет аннексирован Россией как Новороссия", – заявил Грицак.
В то же время профессор убежден, что запад Украины для Путина был не интересен, так остается до сих пор. По словам Грицака, российский диктатор считает западную часть Украины "токсичной территорией" и планировал отдать ее Польше.
С остальных территорий Путин планировал создать "этакий украинский вариант Беларуси — Малороссия, где в Киеве будет свой президент", с "более человеческим лицом, чем Янукович", но значительно более лояльный и управляемый.
"Этот уменьшенный вариант Беларуси. Аграрный, без крупной промышленности, без западных территорий. И вполне под влиянием. Такое кукольное государство. Mapped state (нанесенное на карту государство — ред.) под руководством Кремля", — отметил Грицак.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин опасается войны на истощение, хотя всему миру демонстрирует, что готов к такому развитию событий. Сейчас ему важно закончить эту войну до выборов в США.
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