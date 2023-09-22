Президент Сербии сравнил вторжение РФ в Украину с бомбардировкой Югославии

Вучич заявил, что Сербия "поддерживает и будет поддерживать" территориальную целостность Украины.

Президент Сербии Александр Вучич сравнил вторжение Российской Федерации в Украину с военной операцией стран НАТО против Югославии.

Об этом он заявил во время всеобщих дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Укринформ.

По словам Вучича, президент-диктатор РФ Владимир Путин использовал такие же объяснения для вторжения в Украину — какие страны Альянса использовали в начале военной операции против Югославии.

"Впервые, беспрецедентно в мировой истории, самые мощные 19 стран приняли решение, без привлечения Совета Безопасности ООН, повторяю, без какого-либо решения Совета Безопасности ООН, грубо напасть и наказать суверенную страну на европейской земле, как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Они не смеялись вслух, когда российский президент использовал те же слова, оправдывая свое нападение на Украину. Они забыли, что сами использовали тот же нарратив, те же слова и те же объяснения", — подчеркнул Александар Вучич.

Сербский лидер заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, поскольку "не меняет своей политики и принципов", несмотря на "многовековую традиционную дружбу" с РФ.

По его словам, для Сербии "любое насилие или нарушение Устава ООН одинаково, независимо от силы государства, которое его осуществляет, или неизбежно подобных оправданий, которые оно использует для своего незаконного и аморального поведения".

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия готовится к еще более масштабным военным действиям. Москва же совсем не стремится к миру.

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