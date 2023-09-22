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Favbet Foundation передал спецназовцам ВСУ внедорожник

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Favbet Foundation передал спецназовцам ВСУ внедорожник

С начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 220 автомобилей.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных Сил Украины внедорожник Nissan Pathfinder, сообщили представители фонда.

Автомобиль передан бойцам специального подразделения, выполняющего боевые задачи на передовых участках фронта.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 220 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот «Армии дронов».

Также ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
127
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