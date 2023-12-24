В Мурманске загорелся российский атомный ледокол

МЧС страны-агрессора отчиталось, что пожар ликвидирован, а пострадавших в происшествии нет.

В российском Мурманске произошло возгорание на атомном контейнеровозе "Севморпуть".

Об этом пишут российские пропагандистские издания.

Сообщалось о возгорании в одной из кают на лихтеровозе (специализированное судно для перевозки груза в лихтерах или баржах. – ред.) "Севморпуть" на предварительной площади 30 кв.м. МЧС оккупантов уверяло, что угроза распространения огня отсутствовала.

Несколько позже МЧС страны-агрессора отчиталось, что пожар ликвидирован, а пострадавших в происшествии нет.

"Севморпуть" – российское грузовое атомное судно, построенное в 1986 году на Керченском судостроительном заводе "Залив".

Корабль был временно выведен из эксплуатации в 2007-2013 годах. Ввод в техническую эксплуатацию состоялся в ноябре 2015 года. Мощность ядерной энергетической установки лихтеровоза составляет 29 МВт.

"Севморпуть" – единственное в РФ ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой.

Ранее сообщалось, что в Москве вспыхнул большой пожар на электрозаводе (фото, видео).

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