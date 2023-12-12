У Харкові всередині ліфту згоріла людина: деталі

Попередньо відомо, що пожежа спалахнула не через технічну несправність.
У Харкові під ранок 12 грудня в дев'ятиповерхівці по вулиці Сергія Грицевця спалахнула пожежа. В результаті інциденту рятувальники знайшли тіло людини.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Вогонь вдалося загасити о 06:55, з будинку евакуювали 10 мешканців.
"Горів ліфт у ліфтовій шахті на площі близько восьми кв. м. Тіло людини знаходилося всередині ліфту. Її особа, причина смерті та причина пожежі встановлюються", — сказано в повідомленні.
Попередньо відомо, що пожежа спалахнула не через технічну несправність.
"Був то навмисний підпал кримінального характеру чи необережне поводження з вогнем — сподіваюся, що на ці питання відповість слідство", — цитує пресслужба речника міськради Юрія Сидоренка.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 8 грудня завдали бомбового удару по Курилівській громаді у Куп’янському районі Харківщини. Спалахнула пожежа у житловій п’ятиповерхівці.
Читайте також: