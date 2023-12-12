В Харькове внутри лифта сгорел человек: детали

Предварительно известно, что пожар вспыхнул не из-за технической неисправности.

В Харькове к утру 12 декабря в девятиэтажке по улице Сергея Грицевца вспыхнул пожар. В результате инцидента спасатели обнаружили тело человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Огонь удалось потушить в 06:55, из дома были эвакуированы 10 жителей.

"Горел лифт в лифтовой шахте на площади около восьми кв. м. Тело человека находилось внутри лифта. Ее лицо, причина смерти и причина пожара устанавливаются", — говорится в сообщении.

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Предварительно известно, что пожар вспыхнул не из-за технической неисправности.

"Был ли это умышленный поджог уголовного характера или неосторожное обращение с огнем — надеюсь, что на эти вопросы ответит следствие", — цитирует пресс-служба спикера горсовета Юрия Сидоренко.

Напомним, российские войска в ночь на 8 декабря нанесли бомбовый удар по Куриловской общине в Купянском районе Харьковщины. Вспыхнул пожар в жилой пятиэтажке.

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