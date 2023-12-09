О чем свидетельствует мощная "бавовна" в Макеевке: объяснение эксперта

Снегирев напомнил, что ранее был нанесен ряд ударов по тыловым базам россиян на территории оккупированной Луганской области.

ВСУ держат под огневым контролем тыловую логистику оккупационных войск, поэтому наносят удары по местам расположения личного состава – это пункты постоянной дислокации и полевые склады с БК.

Об этом в эфире FREEДОМ заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, комментируя информацию о взрывах в Макеевке.

По его словам, подобная тактика характерна для всей оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.

Снегирев напомнил, что на этой неделе было нанесение удара по нефтебазе в оккупированном Луганске. Это уменьшило возможности РФ в момент контрнаступления на Лиманском направлении.

Кроме того, был нанесен ряд ударов по тыловым базам россиян на территории оккупированной Луганской области. В частности, речь идет об ударах по пунктам постоянной дислокации россиян в Лисичанске, Рубежном и Кременной.

"Причем в Кременной сама оккупационная "администрация" отмечает большое количество так называемых "санитарных потерь". Это как "трехсотые", так и "двухсотые", – безвозвратные потери среди личного состава оккупационных войск. Подобный характер нанесения ударов свидетельствует о высокой координации разведывательного сообщества Украины", – подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, что сегодня, 9 декабря, в оккупированной Макеевке Донецкой области прогремели сильные взрывы, после чего вспыхнул пожар. В местных пабликах пишут, что после прилета горит нефтебаза.

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