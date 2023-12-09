Про що свідчить потужна "бавовна" у Макіївці: пояснення експерта

Снєгірьов нагадав, що раніше було завдано кількох ударів по тилових базах росіян на території окупованої Луганської області.

ЗСУ тримають під вогневим контролем тилову логістику окупаційних військ, тому завдають ударів по місцям розташування особового складу – це пункти постійної дислокації та польові склади з БК.

Про це в ефірі FREEДОМ заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгірьов, коментуючи інформацію про вибухи у Макіївці.

За його словами, така тактика характерна для всієї окупованої території Луганської та Донецької областей.

Снєгірьов нагадав, що цього тижня було завдання удару по нафтобазі в окупованому Луганську. Це зменшило можливості РФ у момент контрнаступу на Лиманському напрямі.

Крім того, було завдано кількох ударів по тилових базах росіян на території окупованої Луганської області. Зокрема, йдеться про удари по пунктах постійної дислокації росіян у Лисичанську, Рубіжному та Кремінній.

"Причому в Кремінній сама окупаційна "адміністрація" відзначає велику кількість так званих "санітарних втрат". Це як "тррьохсоті", так і "двохсоті", — безповоротні втрати серед особового складу окупаційних військ. Подібний характер завдання ударів свідчить про високу координацію розвідувального співтовариства України", – підсумував Дмитро Снєгірьов.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 грудня, в окупованій Макіївці Донецької області пролунали сильні вибухи, після чого спалахнула пожежа. У місцевих пабліках пишуть, що після прильоту горить нафтобаза.

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