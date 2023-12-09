Окупанти обстріляли Купʼянськ: загинули дві жінки

Ще один чоловік отримав поранення.

Російські загарбники обстріляли місто Купʼянськ на Харківщині, в результаті чого загинули дві жінки.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

"Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення. Попередньо, окупанти вдарили з артилерії близько 15:30", - заявив Синєгубов.

Крім того, повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники вночі завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждала одна людина.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти скинули боєприпас на Херсонщину, є загиблий та постраждалий.

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