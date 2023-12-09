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Під Авдіївкою FPV-дрон знищив безпілотник окупантів з боєприпасами – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Під Авдіївкою FPV-дрон знищив безпілотник окупантів з боєприпасами – відео

FPV-дрон знищив безпілотник окупантів під Авдіївкою / Фото: скриншот

Український FPV- дрон знищив наземний безпілотник росіян.

Під Авдіївкою український FPV- дрон знищив наземний безпілотник росіян, який доставляв боєприпаси.

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.   

Військові Збройних сил України за допомогою FPV-дрону ліквідували наземний безпілотник росіян, який доставляв боєкомплекти на ворожі позиції під Авдіївкою.

"До речі, випадків використання ворогом наземних дронів останнім часом стає дедалі більше, особливо на Авдіївському напрямку", - повідомили військові.

Нагадаємо, на Херсонщині нацгвардійці знищили вантажівку окупантів (відео).

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Дата публікації
Перегляди
1212
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