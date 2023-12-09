Під Авдіївкою FPV-дрон знищив безпілотник окупантів з боєприпасами – відео

Український FPV- дрон знищив наземний безпілотник росіян.
Під Авдіївкою український FPV- дрон знищив наземний безпілотник росіян, який доставляв боєприпаси.
Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.
Військові Збройних сил України за допомогою FPV-дрону ліквідували наземний безпілотник росіян, який доставляв боєкомплекти на ворожі позиції під Авдіївкою.
"До речі, випадків використання ворогом наземних дронів останнім часом стає дедалі більше, особливо на Авдіївському напрямку", - повідомили військові.
Нагадаємо, на Херсонщині нацгвардійці знищили вантажівку окупантів (відео).
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