Під Авдіївкою FPV-дрон знищив безпілотник окупантів з боєприпасами – відео

Під Авдіївкою український FPV- дрон знищив наземний безпілотник росіян, який доставляв боєприпаси.

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

Військові Збройних сил України за допомогою FPV-дрону ліквідували наземний безпілотник росіян, який доставляв боєкомплекти на ворожі позиції під Авдіївкою.

"До речі, випадків використання ворогом наземних дронів останнім часом стає дедалі більше, особливо на Авдіївському напрямку", - повідомили військові.

Нагадаємо, на Херсонщині нацгвардійці знищили вантажівку окупантів (відео).

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