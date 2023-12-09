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Под Авдеевкой FPV-дрон уничтожил беспилотник оккупантов с боеприпасами — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1212
Время на прочтение
1 мин
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Под Авдеевкой FPV-дрон уничтожил беспилотник оккупантов с боеприпасами — видео

FPV-дрон уничтожил беспилотник окупантов под Авдеевкой/Фото: скриншот

Украинский FPV-дрон уничтожил наземный беспилотник россиян.

Под Авдеевкой украинский FPV-дрон уничтожил наземный беспилотник россиян, доставлявший боеприпасы.

Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона ликвидировали наземный беспилотник россиян, доставлявший боекомплекты на вражеские позиции под Авдеевкой.

"Кстати, случаев использования врагом наземных дронов в последнее время становится все больше, особенно на Авдеевском направлении", — сообщили военные.

Напомним, в Херсонской области нацгвардейцы уничтожили грузовик оккупантов (видео).

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Дата публикации
Просмотры
1212
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