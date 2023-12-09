Под Авдеевкой FPV-дрон уничтожил беспилотник оккупантов с боеприпасами — видео

Украинский FPV-дрон уничтожил наземный беспилотник россиян.
Под Авдеевкой украинский FPV-дрон уничтожил наземный беспилотник россиян, доставлявший боеприпасы.
Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона ликвидировали наземный беспилотник россиян, доставлявший боекомплекты на вражеские позиции под Авдеевкой.
"Кстати, случаев использования врагом наземных дронов в последнее время становится все больше, особенно на Авдеевском направлении", — сообщили военные.
Напомним, в Херсонской области нацгвардейцы уничтожили грузовик оккупантов (видео).
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