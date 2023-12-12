Более 6 метров: на Волыни "вырос" снеговик-рекордсмен (видео)

Создание снеговика заняло у жителя волынского села несколько дней.
В селе Быхов Волынской области местный житель слепил огромного снеговика.
Видео опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в телеграмм-канале.
Высота снеговика составляет 6 метров в 15 сантиметров. Лепил его один житель. Это заняло у него несколько дней. Создал рекордсмена житель села Быхов Андрей Мороз.
Отметим, в Украине третью неделю бушует снеговая погода и минусовая температура. Однако уже с 11 декабря в некоторых областях началась оттепель.
Напомним, ранее ТСН.ua опубликовал эксклюзивный прогноз погоды на декабрь. Из него становится известно, будут ли сильные морозы и где выпадет снег на Новый год.
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