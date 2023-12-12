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Понад 6 метрів: на Волині "виріс" сніговик-рекордсмен (відео)

Понад 6 метрів: на Волині "виріс" сніговик-рекордсмен (відео)

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Понад 6 метрів: на Волині "виріс" сніговик-рекордсмен (відео)

Сніговик-рекордсмен на Волині: ФОТО: скрин

Створення сніговика зайняло у жителя волинського села декілька днів.

У селі Бихів Волинській області місцевий мешканець зліпив величезного сніговика. 

Відео опублікував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у телеграм-каналі.

Висота сніговика становить 6 метрів 15 сантиметрів. Ліпив його один житель. Це зайняло у нього декілька днів. Створив рекордсмена мешканець села Бихів Андрій Мороз.

Зауважимо, в Україні третій тиждень вирує снігова погода та мінусова температура. Однак уже від 11 грудня у деяких областях почалася відлига. 

Понад 6 метрів: на Волині "виріс" сніговик-рекордсмен (відео)

Понад 6 метрів: на Волині "виріс" сніговик-рекордсмен (відео)

Нагадаємо, раніше ТСН.ua опублікував ексклюзивний прогноз погоди на грудень. З нього стає відомо, чи будуть люті морози і де випаде сніг на Новий рік.

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Дата публікації
Перегляди
1140
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