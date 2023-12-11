Трохи стане тепліше, але йтиме сніг: прогноз погоди на 12 грудня

Завтра, 12 грудня, в Україні очікується невеликий, у східних областях та Карпатському регіоні помірний мокрий сніг та дощ.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У східних областях помірний мокрий сніг та дощ, на півдні країни невеликий дощ.

У північних, східних та центральних областях ожеледь, на сході країни місцями налипання мокрого снігу, вночі та вранці у південній частині подекуди туман.

На дорогах більшості областей місцями ожеледиця. Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у західних та центральних областях до 4° тепла, у південній частині 3-8° тепла.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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