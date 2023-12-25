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Армия РФ плотным огнем накрыла Чернобаевку: в ОВА сообщили о последствиях

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Армия РФ плотным огнем накрыла Чернобаевку: в ОВА сообщили о последствиях

Александр Прокудин Фото: Интерфакс-Украина

Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть женщины — жертвы российских обстрелов.

Под плотным огнем врага 24 декабря оказалось село Чернобаевка на юге Украины. В результате обстрела погибла 37-летняя женщина.

Об этом 25 декабря сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Жительницу обнаружили в разрушенном здании населенного пункта. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

Ранее вечером 18 декабря во время воздушной тревоги в Кривом Роге сработали силы ПВО. Подразделение воздушного командования "Восток" сбил управляемую авиационную ракету Х-59.

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Дата публикации
Просмотры
679
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