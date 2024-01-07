Йеменские хуситы пытались атаковать торговое судно в Красном море

Хуситы обещают атаковать суда, пока Израиль не завершит операцию в секторе Газа.

В субботу, 6 января, в ста километрах от йеменского города Мокка шесть небольших судов приблизились к торговому кораблю в Красном море.

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Об этом сообщила британская организация по морским торговым операциям (UKMTO), передает Reuters.

"Судно и экипаж находятся в безопасности", — отмечает UKMTO в сообщении по данному инциденту.

В сообщении указывается, что йеменские хуситы обещают продолжать нападения, пока Израиль не прекратит конфликт в Газе. В частности, они обещали атаковать американские военные корабли, если мишенью станет сама группа боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Британии предупредили о возможности авиаударов по хуситам, если их атаки по движущимся к израильским портам грузовым судам в Красном море не прекратятся.

Кроме того, мы ранее информировали, что йеменские хуситы усилили атаки в Красном море и нанесли ракетный удар по танкеру.

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