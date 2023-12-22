К коалиции США против пиратства Хуситов в Красном море присоединились уже более 20 стран

В Министерстве обороны США эту операцию назвали "коалицией желающих".
Уже более 20 стран присоединились ко коалиции во главе с Соединенными Штатами, которая будет защищать коммерческие суда в Красном море от атак йеменских хуситов.
Об этом информирует Reuters.
Издание сообщает, что восемь стран, которые присоединились к коалиции, отказались озвучивать это публично по политическим мотивам, поскольку сейчас существует международная напряженность из-за войны между Израилем и ХАМАС.
"Сейчас более 20 стран подписались на участие. Мы позволим другим странам предоставить им возможность говорить о своем участии", — заявил спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.
Он отметил, что все страны внесут свой вклад в защиту гражданских кораблей и персонала от нападений пиратов.
Напомним, ранее сообщалось, что британский эсминец отразил атаку на торговое судно в Красном море.
Кроме того, мы ранее информировали, что йеменские хуситы усилили атаки в Красном море и нанесли ракетный удар по танкеру.
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