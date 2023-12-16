Британский эсминец отразил атаку на торговое судно в Красном море

Британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

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Об этом сообщил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс.

"Эсминец Diamond сбил вероятный ударный беспилотник, нацеленный на торговое судно в Красном море, уничтожив цель ракетой Sea Viper", — написал министр обороны.

Других подробностей нападения чиновник не предоставил.

Напомним, ранее сообщалось, что Йеменские хуситы усилили атаки в Красном море и нанесли ракетный удар по танкеру.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный корабль Франции атаковали беспилотники со стороны Йемена.

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