Британський есмінець відбив атаку на торгове судно у Червоному морі

Міноборони Британії подробиць нападу не надає.
Британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.
Про це повідомив голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс.
"Есмінець Diamond збив ймовірний ударний безпілотник, націлений на торговельне судно в Червоному морі, знищивши ціль ракетою Sea Viper, - написав міністр оборони.
Інших подробиць нападу чиновник не надав.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єменські хусити посилили атаки у Червоному морі і завдали ракетного удару по танкеру.
Крім того, ми раніше інформували, що військовий корабель Франції атакували безпілотники з боку Ємену.
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