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Британський есмінець відбив атаку на торгове судно у Червоному морі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Британський есмінець відбив атаку на торгове судно у Червоному морі

Есмінець HMS Diamond / Фото: en.wikipedia.org/

Міноборони Британії подробиць нападу не надає.

Британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

Про це повідомив голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Есмінець Diamond збив ймовірний ударний безпілотник, націлений на торговельне судно в Червоному морі, знищивши ціль ракетою Sea Viper, - написав міністр оборони.

Інших подробиць нападу чиновник не надав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єменські хусити посилили атаки у Червоному морі і завдали ракетного удару по танкеру.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий корабель Франції атакували безпілотники з боку Ємену.

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Дата публікації
Перегляди
417
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