РФ создает новый "добровольческий" батальон для войны против Украины

Такие действия захватчиков направлены на пропаганду войны.

Российские захватчики готовят новый псевдодобровольческий батальон для войны против Украины.

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что подобные действия захватчиков направлены на пропаганду войны.

"Оккупанты скрывают мобилизацию под видом "добровольческих батальонов" (добробатов) и используют это для пропаганды войны. Да, враг начал формировать якобы добровольческий, а по факту отряд наемников-контрактников батальон "Донецк". Конечно, жителей Донецка в нем не будет, набор производят в краснодарском крае", — говорится в материале.

В ЦНС заявили, что вновь "добровольческий батальон" подчиняется "говорящей бригаде "Терек", не имеющей никакого отношения к казакам.

"Кремль в очередной раз использует "казачество" для унижения истории Украины, чтобы провести аналогии с казачеством", — отметили в Сопротивлении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за страха российских оккупантов на временно захваченной части Херсонской области захватчики проводят ночные жестокие обыски, аресты и допросы украинцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях – дефицит водителей общественного транспорта.

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