РФ создает новый "добровольческий" батальон для войны против Украины

Такие действия захватчиков направлены на пропаганду войны.
Российские захватчики готовят новый псевдодобровольческий батальон для войны против Украины.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
В сообщении указывается, что подобные действия захватчиков направлены на пропаганду войны.
"Оккупанты скрывают мобилизацию под видом "добровольческих батальонов" (добробатов) и используют это для пропаганды войны. Да, враг начал формировать якобы добровольческий, а по факту отряд наемников-контрактников батальон "Донецк". Конечно, жителей Донецка в нем не будет, набор производят в краснодарском крае", — говорится в материале.
В ЦНС заявили, что вновь "добровольческий батальон" подчиняется "говорящей бригаде "Терек", не имеющей никакого отношения к казакам.
"Кремль в очередной раз использует "казачество" для унижения истории Украины, чтобы провести аналогии с казачеством", — отметили в Сопротивлении.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за страха российских оккупантов на временно захваченной части Херсонской области захватчики проводят ночные жестокие обыски, аресты и допросы украинцев.
Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях – дефицит водителей общественного транспорта.
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