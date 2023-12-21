"Паранойя и страх": ГУР сообщило, что делают россияне с жителями оккупированной Херсонщины

Мирных жителей захватчики арестовывают и увозят на допросы в застенки.

Из-за страха российских оккупантов на временно захваченной части Херсонской области захватчики проводят ночные жестокие обыски, аресты и допросы украинцев.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

"Паранойя и страх российских оккупантов в Херсонской области порождают очередные проявления террора против местного населения", — отмечается в заявлении.

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Военная разведка узнала, что в рамках ужесточения репрессий против мирных жителей оккупированных громад Херсонщины российские захватчики проводят дерзкие и жестокие обыски. Так, оккупанты врываются в дома ночью и ищут доказательства проукраинской позиции собственников, переворачивая все с ног на голову.

Более того, после жестоких обысков людей арестовывают и отвозят на допросы в застенки.

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Так, основанием для задержания может стать написанная украинским автором художественная книга, желтый и синий цвета бытовых вещей дома или любой пустяк, который "в болезненном воображении оккупантов вызывает подозрения".

В ГУР подчеркнули, что всех причастных к военным преступлениям ожидает справедливое возмездие, и "каждый изверг, причинивший зло безоружным гражданским в оккупации, не избежит ответственности".

К слову, по данным Центра национального сопротивления, россияне на оккупированных территориях усиливают охрану предателей, перешедших на сторону врага и выполняющих грязную работу.

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