"Параноя і страх": ГУР повідомило, що роблять росіяни з жителями окупованої Херсонщини

Мирних жителів загарбники арештовують та відвозять на допити до катівень.
Через страх російських окупантів на тимчасово захопленій частині Херсонської області загарбники проводять нічні жорстокі обшуки, арешти і допити українців.
Про це повідомило ГУР Міноборони України.
"Параноя і страх російських окупантів на Херсонщині породжують чергові прояви терору проти місцевого населення", – зазначається в заяві.
Військова розвідка дізналася, що в межах посилення репресій проти мирних жителів окупованих громад Херсонщини російські загарбники проводять зухвалі і жорстокі обшуки. Так, окупанти вриваються до помешкань вночі та шукають докази проукраїнської позиції власників, перевертаючи все з ніг на голову.
Ба більше, після жорстоких обшуків людей арештовують та відвозять на допити до катівень.
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Так, підставою для затримання може стати написана українським автором художня книжка, жовті та сині кольори побутових речей вдома або будь-яка дрібниця, що "у хворобливій уяві окупантів викликає підозри".
В ГУР наголосили, що на всіх причетних до воєнних злочинів чекає справедлива відплата, і "кожен нелюд, хто заподіяв зло беззбройним цивільним в окупації, не уникне відповідальності".
До слова, за даними Центру національного спротиву, росіяни на окупованих територіях посилюють охорону зрадників, які перейшли на сторону ворога та виконують брудну роботу.
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