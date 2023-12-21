Росія перекидає до України сили з Таджикистану — ISW

Командування Російської Федерації продовжує перекидати на війну в Україні військовослужбовців з Таджикистану.

Російське командування й надалі перекидає на війну проти України військовослужбовців з Таджикистану, про що свідчить присутність у бойових діях на Донбасі підрозділів 201-ї російської військової бази з Душанбе.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на російські джерела стверджують, що в Кремінському лісі діють підрозділи російського 204-го загону спецназу "Ахмат" і 201-ї військової бази, які нібито "захопили невизначені позиції в цьому районі".

"Присутність елементів 201-ї військової бази, яка базується в Душанбе, Таджикистан, вказує на те, що російські війська продовжують перекидати частину своїх сил з Таджикистану для посилення бойових дій", - пишуть аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше у Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Бахмута Донецької області. Згідно з геолокаційними кадрами від 19 грудня, окупанти незначно просунулися на південний захід від Спірного, що за 25 кілометрів на північний схід від Бахмута.

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